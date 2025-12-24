19:05  24 грудня
Стало відомо, як відключатимуть світло на Різдво
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
16:44  24 грудня
У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордоні напередодні свят
UA | RU
UA | RU
24 грудня 2025, 19:15

Звичайна продавчиння та безробітна: судили жінок, які допомагали росіянам атакувати Краматорськ

24 грудня 2025, 19:15
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє ворожих коригувальниць, які діяли на Донеччині. Правоохоронці розкрили подробиці

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Одна із засуджених - 44-річна продавчині зі Слов'янська. Жінка "зливала" росіянам геолокації опорних пунктів оборони та вогневих позицій артилерії ЗСУ. Для отримання даних вона завуальовано випитувала дані у відвідувачів магазину, а потім виходила на місцевість для дорозвідки потенційних "об'єктів".

Інша зрадниця - 41-річна безробітна з Краматорська. Вона відстежувала для ворога маршрути, графік руху та кількість бронеколон Сил оборони, що прямували на передову. Інформацію вона передавала через знайому, яка живе та працює на території РФ.

"З урахуванням співпраці зі слідством, суд призначив одній зі зловмисниць пʼять років ув’язнення, а іншій – пʼять з половиною років позбавлення волі", - розповіли в СБУ.

Нагадаємо, СБУ запобігла замовному вбивству воїна-розвідника Сил оборони у Запоріжжі. У місті затримали агента ФСБ, який готував ліквідацію бійця елітного розвідпідрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
агент рф СБУ
На Волині дезертир заперечував факт війни: СБУ затримала двох агітаторів РФ
24 грудня 2025, 18:45
На Волині безробітний пішов заробляти в білоруського КДБ
23 грудня 2025, 16:55
Начальник медичного підрозділу ЗСУ працював на ФСБ – йому загрожує довічне ув'язнення
17 грудня 2025, 11:25
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Німеччина виділила рекордну суму на відновлення енергетики України
24 грудня 2025, 21:49
Суд продовжив термін дії обов’язків ексголові Хмельницької МСЕК Крупі
24 грудня 2025, 21:19
Чоловік із Кіровоградщини засуджений до довічного за вбивство та підпал знайомого у власному будинку
24 грудня 2025, 21:11
Герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк поділився святковими кадрами з батьківського дому
24 грудня 2025, 20:57
На Житомирщині Volkswagen влетів у вантажівку: серед постраждалих діти
24 грудня 2025, 20:55
В Україні різко зросли ціни на сало: скільки тепер коштує популярний продукт
24 грудня 2025, 20:30
На Сумщині БпЛА поранив двох підлітків: 20-річного хлопця та 17-річну дівчину доправили в лікарню
24 грудня 2025, 20:30
У Львові скасували відключення світла до кінця дня
24 грудня 2025, 20:19
Обіцяв дрони на фронт: у Києві аферист "пограбував" волонтера на 30 тисяч доларів
24 грудня 2025, 20:15
На Сумщині 10-річний хлопець отримав травми після вибуху невідомого предмета
24 грудня 2025, 20:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Всі блоги »