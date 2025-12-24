Звичайна продавчиння та безробітна: судили жінок, які допомагали росіянам атакувати Краматорськ

Ілюстративне фото

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє ворожих коригувальниць, які діяли на Донеччині. Правоохоронці розкрили подробиці

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Одна із засуджених - 44-річна продавчині зі Слов'янська. Жінка "зливала" росіянам геолокації опорних пунктів оборони та вогневих позицій артилерії ЗСУ. Для отримання даних вона завуальовано випитувала дані у відвідувачів магазину, а потім виходила на місцевість для дорозвідки потенційних "об'єктів".

Інша зрадниця - 41-річна безробітна з Краматорська. Вона відстежувала для ворога маршрути, графік руху та кількість бронеколон Сил оборони, що прямували на передову. Інформацію вона передавала через знайому, яка живе та працює на території РФ.

"З урахуванням співпраці зі слідством, суд призначив одній зі зловмисниць пʼять років ув’язнення, а іншій – пʼять з половиною років позбавлення волі", - розповіли в СБУ.

