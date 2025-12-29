"Выдавливать отсюда нацистов": получила приговор изменница из Донбасса, мечтавшая о РФ
Чечеловский районный суд города Днепра признал гражданку виновной в государственной измене. Жительница Донецкой области присылала информацию о расположении украинских военных
Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.
В марте 2022 года жительница села Игнатовка Покровского района Донецкой области общалась в вайбере с представителем 1 службы контрразведывательных операций Федеральной службы безопасности РФ. Она посылала россиянам информацию о расположении украинских защитников. В сентябре того же года женщину разоблачили и задержали.
На суде женщина заявляла, что якобы просто общалась с находящейся в Германии подругой. Однако следствие проанализировало переписки. В частности, известно, что в марте предательница послала россиянину аудиосообщение, как заблокировать украинских военных на острове Хортица в Запорожье, а именно, что нужно разрушить все мосты и тогда путей ухода не будет.
Также она спрашивала "подруг", спросила подругу, не известно ли, когда уволят город. Подруга ей ответила, что не задает таких вопросов и сейчас их дело помогает информацией, чтобы "выдавливать отсюда этих нацистов".
Суд признал женщину виновной в государственной измене. Ее приговорили к 15 годам лишения свободы.
