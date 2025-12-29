13:20  29 декабря
На Днепропетровщине легковушка насмерть сбил велосипедиста
11:14  29 декабря
Избиение подростка в винницком ТЦ: еще двум парням объявили подозрение
09:58  29 декабря
На Закарпатье загорелась магистральная газовая труба
UA | RU
UA | RU
29 декабря 2025, 11:20

"Выдавливать отсюда нацистов": получила приговор изменница из Донбасса, мечтавшая о РФ

29 декабря 2025, 11:20
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Чечеловский районный суд города Днепра признал гражданку виновной в государственной измене. Жительница Донецкой области присылала информацию о расположении украинских военных

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В марте 2022 года жительница села Игнатовка Покровского района Донецкой области общалась в вайбере с представителем 1 службы контрразведывательных операций Федеральной службы безопасности РФ. Она посылала россиянам информацию о расположении украинских защитников. В сентябре того же года женщину разоблачили и задержали.

На суде женщина заявляла, что якобы просто общалась с находящейся в Германии подругой. Однако следствие проанализировало переписки. В частности, известно, что в марте предательница послала россиянину аудиосообщение, как заблокировать украинских военных на острове Хортица в Запорожье, а именно, что нужно разрушить все мосты и тогда путей ухода не будет.

Также она спрашивала "подруг", спросила подругу, не известно ли, когда уволят город. Подруга ей ответила, что не задает таких вопросов и сейчас их дело помогает информацией, чтобы "выдавливать отсюда этих нацистов".

Суд признал женщину виновной в государственной измене. Ее приговорили к 15 годам лишения свободы.

Напомним, ранее агент РФ был задержан при попытке побега в Россию. Оказалось, что систематически передавала врагу координаты украинских позиций и участвовала в планировании ударов по ВСУ на Покровском направлении.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
агент рф суд
Решил проучить: на Хмельнитчине мужчина "заминировал ТЦК"
25 декабря 2025, 15:45
Забрал более 2 миллионов, пошел в СЗЧ и отправился за решетку: в Днепре судили военного за дезертирство
25 декабря 2025, 12:30
Обычная продавщица и безработная: судили женщин, которые помогали россиянам атаковать Краматорск
24 декабря 2025, 19:15
Все новости »
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
В Винницкой области дед насиловал родную внучку: 57-летний мужчина предстанет перед судом
29 декабря 2025, 13:47
Стало известно, сколько украинцев доверяют ТЦК
29 декабря 2025, 13:43
В Украине разоблачили схему незаконного завладения электроэнергией на 168 млн грн
29 декабря 2025, 13:24
На Днепропетровщине легковушка насмерть сбил велосипедиста
29 декабря 2025, 13:20
В Минэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после выходных
29 декабря 2025, 13:00
Мобилизированный адвокат прорвал границу: пограничника Закарпатья оштрафовали
29 декабря 2025, 12:54
Снег и гололед в Украине: где на дорогах ограничили движение
29 декабря 2025, 12:36
Полтавец получил приговор за "слив" информации о мобилизации в Telegram
29 декабря 2025, 12:22
Обещали товар на экспорт: в Винницкой области мошенники украли у иностранца 36 тысяч долларов
29 декабря 2025, 12:20
На Курском направлении украинские пограничники ликвидировали группу окупантов и их укрытие
29 декабря 2025, 12:02
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Все публикации »
Валерий Пекар
Виктор Шлинчак
Валерий Пекар
Все блоги »