Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В марте 2022 года жительница села Игнатовка Покровского района Донецкой области общалась в вайбере с представителем 1 службы контрразведывательных операций Федеральной службы безопасности РФ. Она посылала россиянам информацию о расположении украинских защитников. В сентябре того же года женщину разоблачили и задержали.

На суде женщина заявляла, что якобы просто общалась с находящейся в Германии подругой. Однако следствие проанализировало переписки. В частности, известно, что в марте предательница послала россиянину аудиосообщение, как заблокировать украинских военных на острове Хортица в Запорожье, а именно, что нужно разрушить все мосты и тогда путей ухода не будет.

Также она спрашивала "подруг", спросила подругу, не известно ли, когда уволят город. Подруга ей ответила, что не задает таких вопросов и сейчас их дело помогает информацией, чтобы "выдавливать отсюда этих нацистов".

Суд признал женщину виновной в государственной измене. Ее приговорили к 15 годам лишения свободы.

