Забрав к2 мільйони, пішов у СЗЧ і відправився за ґрати: у Дніпрі судили війсьуового за дезертирство

Ілюстративне фото

У Дніпрі судили військового, якому помилково нарахували 2,4 мільйона гривень. Він знав, що це помилка, але гроші не повернув

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Після помилково отриманих 2,4 мільйона гривень військовий самовільно залишив місце служби й тривалий час не повертався до військової частини, попри дію воєнного стану.

За даними суду, з грудня минулого року по січень 2025 року він здійснив безготівкові перекази на суму понад 1,16 мільйона гривень. Решту грошей він залишив на рахунку.

7 січня 2025 року він самовільно залишив місце служби (тоді військовий був у районі бойових дій на Донеччині). 6 березня його затримали правоохоронці. Суд задовольнив цивільний позов прокуратури та постановив стягнути з засудженого 868 991,84 гривень матеріальної шкоди на користь військової частини.

За сукупністю злочинів суд призначив остаточне покарання:

7 років позбавлення волі;

конфіскацію всього належного майна на користь держави;

позбавлення права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки.

