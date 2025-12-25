21:59  24 грудня
На Різдво в Україні очікуються морози до -13 градусів
20:19  24 грудня
У Львові скасували відключення світла до кінця дня
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
25 грудня 2025, 12:30

Забрав к2 мільйони, пішов у СЗЧ і відправився за ґрати: у Дніпрі судили війсьуового за дезертирство

25 грудня 2025, 12:30
Ілюстративне фото
У Дніпрі судили військового, якому помилково нарахували 2,4 мільйона гривень. Він знав, що це помилка, але гроші не повернув

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Після помилково отриманих 2,4 мільйона гривень військовий самовільно залишив місце служби й тривалий час не повертався до військової частини, попри дію воєнного стану.

За даними суду, з грудня минулого року по січень 2025 року він здійснив безготівкові перекази на суму понад 1,16 мільйона гривень. Решту грошей він залишив на рахунку.

7 січня 2025 року він самовільно залишив місце служби (тоді військовий був у районі бойових дій на Донеччині). 6 березня його затримали правоохоронці. Суд задовольнив цивільний позов прокуратури та постановив стягнути з засудженого 868 991,84 гривень матеріальної шкоди на користь військової частини.

За сукупністю злочинів суд призначив остаточне покарання:

  • 7 років позбавлення волі;
  • конфіскацію всього належного майна на користь держави;
  • позбавлення права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі викрили дезертира, який налагодив канал втечі військових за кордон. До схеми він залучив свою дівчину.

На Закарпатті медик "продав" інвалідність за 500 доларів
24 грудня 2025, 14:35
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
На Полтавщині водій збив пенсіонерку та залишив на дорозі
25 грудня 2025, 12:55
Українці підтримують активізацію мирних переговорів – соцопитування
25 грудня 2025, 11:25
Росіяни атакували Чернігівщину: безпілотник влучив у багатоповерхівку
25 грудня 2025, 11:00
Різдвяна атака: окупанти атакували Одеську область, є загиблий
25 грудня 2025, 10:30
Актор-військовий Андрій Федінчик розповів про важку хворобу мами
25 грудня 2025, 01:30
"Робила тур лікарями": співачка Даша Астаф'єва розповіла, чому вирішила перевірити здоров'я
25 грудня 2025, 00:30
"Вже це не буду робити": співачка Оля Полякова зізналась, як через лікарську недбалість відмовилась від ідеї знову стати мамою
24 грудня 2025, 23:30
Нацгвардійці знищили спецмашину росіян вартістю близько 8 млн доларів
24 грудня 2025, 23:05
У Дніпрі на Набережній медики рятували чоловікові життя
24 грудня 2025, 22:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
