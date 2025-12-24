На Волині дезертир заперечував факт війни: СБУ затримала двох агітаторів РФ

Фото: СБУ

СБУ затримала двох кремлівських агітаторів. Вони виправдовували російську агресію проти України

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

У Миколаєві викрили аспіранта місцевого університету. Він героїзував російських військових, а також закликав їх до окупації південного регіону України. У соціальних мережах він залишав проросійські коментарі.

Також на Волині затримали дезертира. У соціальних мережах він виправдовував війну РФ проти України. Раніше чоловік втік із військової частини ЗСУ та став переховуватися в одному з прикордонних селищ Ковельського району. Він публікував на власній сторінці у Фейсбуку провокаційні пости, в яких заперечував факт повномасштабного вторгнення РФ.

Правоохоронці оголосили обом чоловікам про підозри. Тепер їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше агентку РФ затримали під час спроби втечі до Росії. Виявилося, що вона систематично передавала ворогу координати українських позицій і брала участь у плануванні ударів по ЗСУ на Покровському напрямку.