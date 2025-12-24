19:05  24 грудня
Стало відомо, як відключатимуть світло на Різдво
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
16:44  24 грудня
У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордоні напередодні свят
UA | RU
UA | RU
24 грудня 2025, 18:45

На Волині дезертир заперечував факт війни: СБУ затримала двох агітаторів РФ

24 грудня 2025, 18:45
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

СБУ затримала двох кремлівських агітаторів. Вони виправдовували російську агресію проти України

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

У Миколаєві викрили аспіранта місцевого університету. Він героїзував російських військових, а також закликав їх до окупації південного регіону України. У соціальних мережах він залишав проросійські коментарі.

Також на Волині затримали дезертира. У соціальних мережах він виправдовував війну РФ проти України. Раніше чоловік втік із військової частини ЗСУ та став переховуватися в одному з прикордонних селищ Ковельського району. Він публікував на власній сторінці у Фейсбуку провокаційні пости, в яких заперечував факт повномасштабного вторгнення РФ.

Правоохоронці оголосили обом чоловікам про підозри. Тепер їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше агентку РФ затримали під час спроби втечі до Росії. Виявилося, що вона систематично передавала ворогу координати українських позицій і брала участь у плануванні ударів по ЗСУ на Покровському напрямку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
агітатори рф СБУ затримання Волинська область Миколаївська область
На Волині безробітний пішов заробляти в білоруського КДБ
23 грудня 2025, 16:55
У дружини генерала СБУ знайшли російський паспорт і нерухомість на 55 млн грн
22 грудня 2025, 15:05
Готував теракт у центрі Львові: під суд відправили російського агента
22 грудня 2025, 11:55
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Німеччина виділила рекордну суму на відновлення енергетики України
24 грудня 2025, 21:49
Суд продовжив термін дії обов’язків ексголові Хмельницької МСЕК Крупі
24 грудня 2025, 21:19
Чоловік із Кіровоградщини засуджений до довічного за вбивство та підпал знайомого у власному будинку
24 грудня 2025, 21:11
Герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк поділився святковими кадрами з батьківського дому
24 грудня 2025, 20:57
На Житомирщині Volkswagen влетів у вантажівку: серед постраждалих діти
24 грудня 2025, 20:55
В Україні різко зросли ціни на сало: скільки тепер коштує популярний продукт
24 грудня 2025, 20:30
На Сумщині БпЛА поранив двох підлітків: 20-річного хлопця та 17-річну дівчину доправили в лікарню
24 грудня 2025, 20:30
У Львові скасували відключення світла до кінця дня
24 грудня 2025, 20:19
Обіцяв дрони на фронт: у Києві аферист "пограбував" волонтера на 30 тисяч доларів
24 грудня 2025, 20:15
На Сумщині 10-річний хлопець отримав травми після вибуху невідомого предмета
24 грудня 2025, 20:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Всі блоги »