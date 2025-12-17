10:26  17 грудня
У Чернівцях автівка врізалась в електроопору: постраждала водійка
08:16  17 грудня
На Закарпатті чоловік погрожував підірвати прикордонний підрозділ
07:35  17 грудня
На Київщині внаслідок пожежі загинули дві людини
17 грудня 2025, 11:25

Начальник медичного підрозділу ЗСУ працював на ФСБ – йому загрожує довічне ув'язнення

17 грудня 2025, 11:25
Фото: Офіс Генерального прокурора
В Україні викрито та затримано ще одного агента ФСБ серед військовослужбовців Сил оборони України. Ним виявився начальник медичного підрозділу однієї з бойових бригад ЗСУ

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрюваний здійснював приховану розвідувальну діяльність на користь РФ: позначав на гугл-картах розташування військових об’єктів та передавав ці дані ФСБ.

За співпрацю окупанти пропонували гроші та обіцяли "евакуацію" до родичів у Росію.

Під час обшуків у фігуранта вилучено смартфон та ноутбук, за допомогою яких він координував дії з куратором від ФСБ.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Хмельниччині депутатка разом із сином і доньою працювала на росіян. З'ясувалось, що вони передавали російським спецслужбам дані про військові об'єкти. Всі троє отримали покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

