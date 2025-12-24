19:05  24 декабря
Стало известно, как будут отключать свет на Рождество
24 декабря
Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области
24 декабря
В Госпогранслужбе рассказали, какая ситуация на границе в канун праздников
24 декабря 2025, 19:15

Обычная продавщица и безработная: судили женщин, которые помогали россиянам атаковать Краматорск

24 декабря 2025, 19:15
Иллюстративное фото
По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности реальные сроки заключения получили еще две враждебные корректировщицы, действовавшие на Донбассе. Правоохранители раскрыли подробности

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Одна из осужденных – 44-летняя продавщице из Славянска. Женщина "сливала" россиянам геолокацию опорных пунктов обороны и огневых позиций артиллерии ВСУ. Для получения данных она завуалированно выспрашивала данные у посетителей магазина, а затем выходила на местность для разведки потенциальных "объектов".

Другая предательница – 41-летняя безработная из Краматорска. Она отслеживала для врага маршруты, график движения и количество бронеколон Сил обороны, направлявшихся на передовую. Информацию она передавала через знакомую, живущую и работающую на территории РФ.

"С учетом сотрудничества со следствием, суд назначил одной из злоумышленниц пять лет заключения, а другой – пять с половиной лет лишения свободы", - рассказали в СБУ.

Напомним, СБУ предотвратила заказное убийство воина-разведчика Сил обороны в Запорожье. В городе задержан агент ФСБ, который готовил ликвидацию бойца элитного разведподразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ.

агент рф СБУ
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
