Обычная продавщица и безработная: судили женщин, которые помогали россиянам атаковать Краматорск

Иллюстративное фото

По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности реальные сроки заключения получили еще две враждебные корректировщицы, действовавшие на Донбассе. Правоохранители раскрыли подробности

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Одна из осужденных – 44-летняя продавщице из Славянска. Женщина "сливала" россиянам геолокацию опорных пунктов обороны и огневых позиций артиллерии ВСУ. Для получения данных она завуалированно выспрашивала данные у посетителей магазина, а затем выходила на местность для разведки потенциальных "объектов".

Другая предательница – 41-летняя безработная из Краматорска. Она отслеживала для врага маршруты, график движения и количество бронеколон Сил обороны, направлявшихся на передовую. Информацию она передавала через знакомую, живущую и работающую на территории РФ.

"С учетом сотрудничества со следствием, суд назначил одной из злоумышленниц пять лет заключения, а другой – пять с половиной лет лишения свободы", - рассказали в СБУ.

Напомним, СБУ предотвратила заказное убийство воина-разведчика Сил обороны в Запорожье. В городе задержан агент ФСБ, который готовил ликвидацию бойца элитного разведподразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ.