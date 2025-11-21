Росіяни просунулися у Донецькій та Запорізькій областях – DeepState

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Армія РФ просунулась біля декількох населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на аналітичний проєкт DeepState.

Зазначається, що ворог просунувся у Покровську Донецької області, Степногірську Запорізької області, поблизу Володимирівки та Шахового Донецької області.

Нагадаємо, днями Сирський прокоментував ситуацію у Покровську і Мирнограді. За його словами, військове командування України підготувало заходи проти планів ворога.