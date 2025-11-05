Сили оборони за добу знешкодили ще 900 окупантів та 24 ворожі артсистеми
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 900 окупантів, три танки, три бронемашини та 24 артсистеми. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить понад 1 мільйон 146 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 05.11.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, сили "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України проводять операцію в одному з важливих районів Покровська на Донеччині. Деталі операції поки не розголошуються з міркувань безпеки.
