05 листопада 2025, 07:07

Сили оборони за добу знешкодили ще 900 окупантів та 24 ворожі артсистеми

05 листопада 2025, 07:07
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 900 окупантів, три танки, три бронемашини та 24 артсистеми. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить понад 1 мільйон 146 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 05.11.25 орієнтовно склали:

Втрати росіян станом на 5 листопада 2025 року

Нагадаємо, сили "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України проводять операцію в одному з важливих районів Покровська на Донеччині. Деталі операції поки не розголошуються з міркувань безпеки.

війна фронт ЗСУ окупанти російська армія втрати росіян
Тотальна брехня як головний геймчейнджер нашої поразки
