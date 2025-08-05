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У Запоріжжі попрощалися з аеророзвідником Анатолієм Федорченком, який загинув на Донеччині за два тижні до свого 30-річчя

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Прощання відбулося 5 серпня на Хортиці, де Героя вшанували за місцевою традицією "Герой на щиті".

Прощання з загиблим героєм

Анатолій народився 11 серпня 1995 року у Запоріжжі, навчався у гімназії №20, був активним футболістом у команді "Металург". З дитинства він захоплювався технікою, інтерес до якої прищепив йому дідусь, Заслужений енергетик України. Мрія про небо привела хлопця до авіаційного коледжу імені Івченка, де він здобув спеціальність з виробництва авіаційних двигунів. Після навчання працював на підприємстві "Мотор Січ", а згодом продовжив освіту у Харківському авіаційному інституті, вивчаючи авіаційну та ракетно-космічну техніку.

Прощання з Героєм

У грудні 2024 року Федорченко вступив до Збройних сил України. З січня 2025-го він служив у 2-му аеромобільному батальйоні розвідувального взводу, де опанував роботу з безпілотним авіаційним комплексом "Вампір". Позивний "Лео" вибрав сам, віддаючи шану своєму знаку зодіаку та сприймаючи його як символ захисту. Родина та друзі згадують його як відповідального, мужнього захисника, який завжди дбав про побратимів і близьких.

Запоріжці вшанували пам'ять загиблого Героя

Анатолій загинув 27 липня під час виконання бойового завдання біля Сіверська на Донеччині. Незважаючи на молодий вік, він залишив по собі світлу пам'ять. Родина та друзі підкреслюють його доброту, мудрість і великі мрії про майбутнє, яке, на жаль, не судилося здійснити. Церемонія прощання відбулася у церкві Покрови Пресвятої Богородиці на Хортиці, де його відспівали та вшанували як справжнього Героя.

Нагадуємо, що у Києві відбулося прощання з поліцейським Миколою Гришковим, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Його смерть стала великою втратою для столичної спільноти та правоохоронних органів.