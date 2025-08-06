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06 серпня 2025, 11:57

Допомагав прориватися до Покровська: СБУ затримала ворожого корегувальника

06 серпня 2025, 11:57
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Фото: СБУ
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На Донеччині затримали ще одного російського агента. Зловмисник відстежував для ворога локації Сил оборони на найгарячішому напрямку фронту – Покровському

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ.

За наявними даними, росіяни планували наступальні операції із використанням надважких керованих авіабомб та всіх видів артилерії.

Як встановило розслідування, російська воєнна розвідка (більш відома як ГРУ) задіяла свого місцевого агента. Ним виявився 34-річний електрик із сусіднього Мирнограда, який чекав на повну окупацію регіону.

Для вербування прихильника рашизму російське ГРУ залучило його однокласника, який нині воює проти Сил оборони на сході України.

Основним завданням агента був обхід Покровська та прилеглої місцевості, фотографування позицій українських військ. Найбільше ворога цікавили координати укріпрайонів, запасних командних пунктів і складів боєприпасів. Повертаючись додому, фігурант узагальнював зібрані дані в агентурний "звіт" для окупантів.

Співробітники СБУ викрили та затримали зловмисника, задокументували його зв’язки з російським ГРУ.Також убезпечили локації оборонців Покровська.

Під час обшуків у затриманого вилучили телефон з анонімним чатом у месенджері, в якому він координував свої дії з окупантами.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві затримали агента ФСБ, який розставляв "відеопастки" для коригування ударів по місту. Ворожі завдання виконував завербований окупантами 24‑річний ІТ‑фахівець столичного університету.

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