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05 серпня 2025, 21:55

Росіяни просуваються на Донеччині у спробі захопити Покровськ

05 серпня 2025, 21:55
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Фото: DeepState
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Російські окупанти намагаються зайти та закріпитися в місті Родинське на Донеччині. Їхня мета - захопити Покровськ та Мирноград

Про це повідомляє DeepState, передає RegioNews.

У DeepState повідомили, що зараз в районі Покровська вся увага прикута до міста Родинське. На підступах до міста вже йдуть активні бойові дії. Українські військові докладають всіх зусиль, щоб ворог не просунувся.

Зазначається, що цей напрямок залишаться одним з найгарячіших ділянок фронту. Окупанти вже просунулись в районі Котлиного, тим самим перекривши логістику на трасі на Павлоград. Проте їхнє подальше просування там українські військові зупинили.

"Ворог перекинув всю свою увагу на населений пункт Родинське, досягнувши попередніх успіхів, і розуміючи всю необхідність і перевагу контролю над цим містом. В останні дні кацапи вже фіксувалися на східних околицях Родинського й активно продовжують туди лізти, щоб потроху закріплятися, насичуватися і займати його", - зазначили в DeepState.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що росіяни перейшли до масованих штурмів одразу на кількох напрямках. Основною метою ворога там є вихід до "маріупольської траси", яка відіграє ключову роль у забезпеченні українського угруповання на Донецькому напрямку.

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