На Сумщині поліцейські врятували кошеня з-під завалів після удару росіян
Тварини, на жаль, часто стають жертвами у війні РФ проти України. Проте трапляються дива. На цей раз сумським правоохоронцям вдалось врятувати котика після атаки ворога
Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.
Після російського обстрілу в Сумській області поліцейський врятував кошеня. Тварина дивом вижила під завалами. Знайшли котика завдяки тому, що він видавав звуки. Кошеня обережно дістали, напоїли водою та передали в надійні руки.
"Попри пережите, тваринка не має серйозних ушкоджень. А ще малий знайшов собі нову родину серед поліцейських", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, у Дніпрі хижий птах намагався прогнати російський дрон. Внаслідок цього він отримав перелом плечової кістки. Зараз ветеринари його лікують.
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