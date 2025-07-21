фото: Національна поліція України

Протягом минулої доби на Донеччині зафіксовано масштабні обстріли з боку російських військ

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Ворог здійснив 3 745 ударів по житлових кварталах та позиціях вздовж лінії фронту. У результаті атак загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення.

Найбільше постраждали Слов’янськ, Лиман, Мирноград і Родинське. У Слов’янську внаслідок атаки чотирьох безпілотників загинула мирна мешканка. У Лимані ворожі дрони поранили місцевого жителя. Артилерійський обстріл Мирнограду призвів до травмування трьох людей. Ще двоє мирних громадян отримали поранення в Родинському.

Серед пошкоджених об’єктів - 58 цивільних споруд, зокрема 37 приватних та багатоквартирних будинків. Усі випадки зафіксовані слідчими та оперативниками СБУ.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України - "Порушення законів та звичаїв війни". Слідчі дії тривають.

Раніше повідомлялося, росіяни знову обстріляли Харківщину, пошкоджені будинки та лінія електропередач.