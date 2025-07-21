Росіяни завдали авіаудару по місту на Донеччині
Ворожа авіація скинула на Костянтинівку 2 авіабомби ФАБ-250
Про це у Фейсбуці повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, передає RegioNews.
"Сьогодні ворог завдав чергові авіаудари по мирному населеному пункту. По місту Костянтинівці було випущено дві авіабомби ФАБ-250", - йдеться у повідомленні.
На щастя, жертв серед цивільного населення немає. Проте удар призвів до значних матеріальних збитків. Унаслідок атаки пошкоджено щонайменше вісім об’єктів: складське приміщення, фасади приватних житлових будинків та легковий автомобіль.
"Цей обстріл став черговим прикладом цілеспрямованого терору проти мирного населення", - додав Горбунов.
Нагадаємо, протягом минулої доби у Донецькій області зафіксовано масштабні обстріли з боку російських військ.