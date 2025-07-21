Росіяни завдали авіаудару по місту на Донеччині

фото: Сергій Горбунов, начальник Костянтинівської міської військової адміністрації

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, передає RegioNews.

"Сьогодні ворог завдав чергові авіаудари по мирному населеному пункту. По місту Костянтинівці було випущено дві авіабомби ФАБ-250", - йдеться у повідомленні.

На щастя, жертв серед цивільного населення немає. Проте удар призвів до значних матеріальних збитків. Унаслідок атаки пошкоджено щонайменше вісім об’єктів: складське приміщення, фасади приватних житлових будинків та легковий автомобіль.

"Цей обстріл став черговим прикладом цілеспрямованого терору проти мирного населення", - додав Горбунов.

Нагадаємо, протягом минулої доби у Донецькій області зафіксовано масштабні обстріли з боку російських військ.