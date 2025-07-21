фото: Донецька обласна прокуратура

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Медичного працівника обвинувачують у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Йому інкримінують ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - одержання хабаря, поєднане з погрозами.

За даними слідства, у лютому 2025 року до ортопеда-травматолога звернувся військовослужбовець Збройних сил України. Боєць отримав кілька поранень під час бойових дій на Донеччині у 2024 році та потребував оформлення інвалідності. Лікар, який входив до складу медичної комісії з оцінки стану функціонування пацієнтів, запропонував військовому "домовитися". За свої "послуги" він вимагав 500 доларів США. У разі відмови обіцяв створити перешкоди у присвоєнні статусу особи з інвалідністю.

У квітні 2025 року, під час передачі коштів у розмірі 22 тисяч гривень, правоохоронці затримали лікаря безпосередньо у медичному закладі. Його дії були задокументовані та зафіксовані під час слідчих дій.

Справу розслідувало слідче управління поліції Донеччини, за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань НПУ та військової контррозвідки СБУ. Якщо провину медпрацівника буде доведено в суді, йому загрожує до 10 років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади протягом трьох років і конфіскація майна.

Раніше повідомлялося, у Києві на хабарі у $25 тисяч затримали посадовицю КМДА і директора ринку.