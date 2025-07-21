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21 липня 2025, 02:35

На Донеччині Сили безпілотних систем знищили російський ЗРК "Стріла-10"

21 липня 2025, 02:35
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Бійці 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" у Донецькій області

Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

Зазначається, що під час розвідувальної місії ворог помітив український БпЛА та одразу здійснив пуск, аби збити його ракетою. Наш пілот зманеврував і ухилився від удару. Після невдалої спроби екіпаж ворожого ЗРК сховав установку в лісосмузі.

"Завдяки збереженню апарата та майстерності операторів, "Стрілу" вдалося вистежити під час зміни позиції і завдати по ній точного удару. Установку ППО було уражено разом із екіпажем", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше розвідники показали, як українські "Бобри" гризують російські системи ППО в тимчасово окупованому Криму.

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