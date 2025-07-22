Разведчики показали, как уничтожают российские системы ПВО на Донбассе
Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Prymarу" продолжают системно уничтожать российскую противовоздушную оборону. В этот раз воины сожгли вражеские комплексы ПВО на Донецком направлении
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
Спецназовцы поразили:
- три радиолокационные станции "48Я6-К1 подлет";
- две радиолокационные станции "ниобий-СВ";
- две пусковые установки из состава комплекса "С-300В";
- радиолокационную станцию "П-18".
"Призраки" ГУР в небе над Донбассом. На видео - кадры поражения дорогостоящей техники оккупационных войск", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно бойцы 413 батальона "Рейд" Сил беспилотных систем обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" в Донецкой области.
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