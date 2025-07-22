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22 июля 2025, 03:55

Разведчики показали, как уничтожают российские системы ПВО на Донбассе

22 июля 2025, 03:55
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скриншот с видео
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Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Prymarу" продолжают системно уничтожать российскую противовоздушную оборону. В этот раз воины сожгли вражеские комплексы ПВО на Донецком направлении

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Спецназовцы поразили:

  • три радиолокационные станции "48Я6-К1 подлет";
  • две радиолокационные станции "ниобий-СВ";
  • две пусковые установки из состава комплекса "С-300В";
  • радиолокационную станцию "П-18".

"Призраки" ГУР в небе над Донбассом. На видео - кадры поражения дорогостоящей техники оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно бойцы 413 батальона "Рейд" Сил беспилотных систем обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" в Донецкой области.

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