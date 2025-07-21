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Прокуроры Донецкой областной прокуратуры завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении врача из Краматорска

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Медицинский работник обвиняется в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение взятки, сопряженное с угрозами.

Согласно данным следствия, в феврале 2025 года к ортопеду-травматологу обратился военнослужащий Вооруженных сил Украины. Боец получил несколько ранений во время боевых действий в Донецкой области в 2024 году и нуждался в оформлении инвалидности. Врач, входивший в состав медицинской комиссии по оценке состояния функционирования пациентов, предложил военному "договориться". За свои "услуги" он потребовал 500 долларов США. В случае отказа обещал создать препятствия в присвоении статуса личности с инвалидностью.

В апреле 2025 года, во время передачи денежных средств в размере 22 тысячи гривен, правоохранители задержали врача непосредственно в медицинском учреждении. Его действия были задокументированы и зафиксированы во время следственных действий.

Дело расследовало следственное управление полиции Донецкой области, при оперативном сопровождении управления стратегических расследований НПУ и военной контрразведки СБУ. Если вина медработника будет доказана в суде, ему грозит до 10 лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности в течение трех лет и конфискация имущества.

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