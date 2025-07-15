Оккупанты ударили "Смерчами" по Родинскому Донецкой области: ранены 4 гражданских
Сегодня ночью, 15 июля, россияне атаковали город Родинское Покровского района. В результате вражеских обстрелов пострадали четверо гражданских
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает RegioNews.
По материалам следствия, около 00:30 российские войска обстреляли Родинское из РСЗО "Смерч". Под удар попала жилая застройка, где в своих домах спали мирные жители.
"Двое мужчин 37 и 53 лет и 54 и 69-летние женщины доставлены в больницу. У них диагностированы минно-взрывные травмы, закрытый перелом ребра, осколочные ранения, рваные раны, множественные ссадины и контузия", — говорится в сообщении.
По факту совершения военного преступления правоохранители проводят досудебное расследование.
Напомним, во время ночной ракетной атаки на город Шостка Сумской области пострадала 14-летняя девочка.