Через російські удари по Донеччині 3 цивільних загинули та 8 поранені
Минулої доби, 12 липня, російські окупаційні війська завдали 3 127 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів загинули троє цивільних, постраждали восьмеро мирних мешканців
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.
Минулої доби окупанти обстрілювали міста Білозерське, Костянтинівка, Мирноград, Покровськ, Слов’янськ, селище Олександрівка, а також села Андріївка, Вірівка, Донецьке, Кучерів Яр, Лозове, Новопригоже, Озерне, Райське й Яковлівка.
"Пошкоджено 95 цивільних об’єктів, з них 38 житлових будинків", — йдеться в повідомленні.
Протягом минулої доби:
- Слов’янськ росіяни накрили з РСЗВ "Торнадо-С" — вбили цивільну особу, ще трьох поранили. Руйнувань зазнали заклад освіти, адмінбудівля, магазин, торговельний комплекс, СТО та 36 цивільних авто.
- У Білозерському ударний дрон "Герань-2" атакував цивільне авто — людина в ньому загинула. Ще один безпілотник поцілив по вантажному автомобілю поблизу Вірівки Білозерської громади — травмована цивільна особа.
- По Мирнограду ворог вдарив з артилерії — є загиблий і поранений. У Покровську через обстріли поранені двоє мирних жителів.
- Костянтинівку окупанти обстріляли артилерією та дроном — пошкодили шість приватних осель.
- В Олександрівці через влучання БПЛА "Ланцет" пошкоджений магазин і два цивільних авто. В Андріївці FPV-дрон пошкодив цивільний автомобіль.
- По Лозовому Лиманської громади війська РФ випустили дві ракети із ЗРК "С-300" — зруйнували два приватних будинки та три господарських споруди. Внаслідок артобстрілів в Озерному руйнувань зазнали 30 приватних будинків.
- Крім того, сьогодні вночі РФ вдарила по Добропіллю БПЛА "Молнія-2" — поранена цивільна особу, пошкоджена залізнична інфраструктура.
- Також під вогонь потрапили Бокове, Новодонецьке та Слов’янськ, де пошкоджена лікарня.
За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, 12 липня росіяни атакували Дніпропетровську область КАБами. Внаслідок авіаударів загинули двоє місцевих жителів.