Из-за российских ударов по Донетчине 3 гражданских погибли и 8 ранены
За прошедшие сутки, 12 июля, российские оккупационные войска нанесли 3 127 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибли трое гражданских, пострадали восемь мирных жителей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.
За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Белозерское, Константиновка, Мирноград, Покровск, Славянск, поселок Александровка, а также села Андреевка, Веривка, Донецкое, Кучеров Яр, Лозовое, Новопригоже, Озерное, Райское и Яковлевка.
"Повреждено 95 гражданских объектов, из них 38 жилых домов", - говорится в сообщении.
По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.
Напомним, 12 июля россияне атаковали Днепропетровскую область КАБами. В результате авиаударов погибли двое местных жителей.