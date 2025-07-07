Бригада "Месть" сожгла укрытия и пехоту оккупантов в Донецкой области

03 июля 2025

Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится

Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...