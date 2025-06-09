Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Серед врятованих – вагітна жінка з чоловіком, матір з 9-річним сином та літнє подружжя. Рятувальна операція відбулася у складних умовах, коли навколо будинків кружляли ворожі дрони.

За словами матері з сином Максимом, вони приїхали до будинку, щоб забрати свої речі. Втім, залишатися на місці вони не планували через загрозу життю. Жінка зазначила, що ситуація була дуже напруженою, оскільки обстріли не припинялися.

"Залишатися не збирались — дуже страшно. Дрони кружляють навколо будинка".

Поліцейські вивезли всіх постраждалих у безпечніші райони країни. Наразі евакуйовані отримують необхідну допомогу і перебувають під наглядом медиків та соціальних служб.

Слід нагадати про небезпеку перебування в зоні бойових дій і важливість своєчасної евакуації. Правоохоронці закликають громадян дотримуватися рекомендацій щодо безпеки та не ризикувати життям заради матеріальних речей.

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