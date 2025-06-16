Поліція показала наслідки ворожої атаки на Київщину

фото: Національна поліція

Унаслідок чергової повітряної атаки на територію Київщини було зафіксовано пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Так, в Обухівському районі зафіксовано руйнування чотирьох приватних будинків, господарських споруд, паркану та одного транспортного засобу.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, групи реагування патрульної поліції Київщини та рятувальники ДСНС.

Поліція закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до найближчих укриттів заради власної безпеки.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 16 червня, росіяни знову атакували мирні населені пункти Київської області. Повідомлялося, що тілесні ушкодження отримав 60-річний чоловік.