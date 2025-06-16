За сутки в Донецкой области – 21 обстрел: возникли масштабные пожары
За прошедшие сутки российские войска произвели 21 обстрел по населенным пунктам Донецкой области. В результате атак разрушена и повреждена жилищная инфраструктура, возникли масштабные пожары
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В частности, в Дмитро-Дарьевке под вражеским огнем пострадал гражданский. В результате удара загорелись складские помещения.
В других общинах региона ситуация тоже была напряженной:
- в Доброполье уничтожены два жилых дома;
- в Родинском, Святогорске, Краматорске и Староварваровке — зафиксированы пожары в жилых и хозяйственных постройках;
- в населенном пункте Новый Донбасс повреждены три дома, возник пожар.
Спасатели оперативно ликвидировали все возгорания.
Напомним, за прошедшие сутки, 15 июня, российская армия убила шестерых жителей Донецкой области. Также четверо гражданских получили ранения.
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