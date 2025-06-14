На Донетчине в результате взрыва в доме погиб ребенок
Полиция выясняет обстоятельства взрыва в Краматорске, в результате которого один ребенок погиб, еще два получили тяжелые травмы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.
Трагедия произошла вечером 13 июня в местном общежитии.
"Один парень, 15 лет, скончался в больнице. За жизнь его 13-летнего брата и еще одного 15-летнего парня сражаются врачи", - говорится в сообщении.
Что стало причиной взрыва – устанавливает следствие. По предварительной информации, сдетонировал взрывоопасный предмет.
Кроме того, в травмпункт был доставлен 6-летний мальчик, который в момент взрыва находился под окнами комнаты.
Напомним, россияне нанесли два удара по промышленной зоне Краматорска.
На Донетчине войска РФ обстреляли автобус и легковушку с пассажирами: есть жертвы и раненыеВсе новости »
12 июня 2025, 18:05Двое убитых, шестеро раненых в Донецкой области - полиция показала жуткие кадры
12 июня 2025, 11:21Россия убила двух мирных жителей Донбасса: еще шестеро ранены
12 июня 2025, 09:01
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
В Украине ожидаются дожди и грозы
14 июня 2025, 17:11Зеленский подписал закон о льготах для производителей дронов на оптоволокне
14 июня 2025, 16:44В Чернигове хотят сделать платным вход в укрытие
14 июня 2025, 16:29Стало известно, сколько власти регионов потратили на закупку беспилотников с начала 2025 года
14 июня 2025, 15:59РФ передала Украине тела еще 1200 погибших украинцев
14 июня 2025, 15:16Украина провела еще один обмен пленными из РФ
14 июня 2025, 15:05В Киеве СБУ задержала злоумышленников, которые могли сорвать поставки в Украину средств РЭБ
14 июня 2025, 14:53Киевлянин организовал на Закарпатье схему незаконной переправки мужчин за границу
14 июня 2025, 14:24В Ивано-Франковске двое мужчин избили военнослужащего
14 июня 2025, 13:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС