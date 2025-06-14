На Донетчине в результате взрыва в доме погиб ребенок

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Полиция выясняет обстоятельства взрыва в Краматорске, в результате которого один ребенок погиб, еще два получили тяжелые травмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Трагедия произошла вечером 13 июня в местном общежитии.

"Один парень, 15 лет, скончался в больнице. За жизнь его 13-летнего брата и еще одного 15-летнего парня сражаются врачи", - говорится в сообщении.

Что стало причиной взрыва – устанавливает следствие. По предварительной информации, сдетонировал взрывоопасный предмет.

Кроме того, в травмпункт был доставлен 6-летний мальчик, который в момент взрыва находился под окнами комнаты.

Напомним, россияне нанесли два удара по промышленной зоне Краматорска.