Россияне за прошедшие сутки убили одного жителя Донецкой области, еще семерых - ранили

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Армия РФ за прошедшие сутки, 31 мая, убила одного жителя Донецкой области, еще семь человек получили ранения

Как передает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

По его словам, 31 мая российские захватчики убили одного жителя Донбасса в Родинском. Еще семь человек получили ранения разной степени тяжести.

Филашкин подчеркнул, что общее число жертв армии РФ в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, 30 мая россияне убили 5 и ранили 9 жителей Донбасса.