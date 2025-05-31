Россияне убили 5 и ранили 9 жителей Донецкой области
За прошедшие сутки, 30 мая, российские оккупационные войска нанесли 3 386 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибли пять гражданских, пострадали девять мирных жителей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.
За прошедшие сутки войска РФ обстреливали города Белицкое, Белозерское, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Покровск, Славянск, села Андреевка, Боково, Ганновка, Золотой Колодец, Иванополье, Николайполье, Новый Донбасс, Новотроицкое, Самарское и Шостаковка.
"Разрушения получили 52 гражданских объекта, из них 31 жилой дом", — говорится в сообщении.
По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.
Напомним, ночью 31 мая РФ сбросила КАБы на жилую застройку села Долинка Запорожской области. Погибла 9-летняя девочка, ранение получил 16-летний подросток.