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31 мая 2025, 11:50

Россияне убили 5 и ранили 9 жителей Донецкой области

31 мая 2025, 11:50
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фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки, 30 мая, российские оккупационные войска нанесли 3 386 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибли пять гражданских, пострадали девять мирных жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

За прошедшие сутки войска РФ обстреливали города Белицкое, Белозерское, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Покровск, Славянск, села Андреевка, Боково, Ганновка, Золотой Колодец, Иванополье, Николайполье, Новый Донбасс, Новотроицкое, Самарское и Шостаковка.

"Разрушения получили 52 гражданских объекта, из них 31 жилой дом", — говорится в сообщении.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, ночью 31 мая РФ сбросила КАБы на жилую застройку села Долинка Запорожской области. Погибла 9-летняя девочка, ранение получил 16-летний подросток.

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