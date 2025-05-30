В Константиновке Донецкой области россияне уничтожили последний АЗК ОККО
Сеть ОККО сообщила о потере своего последнего автозаправочного комплекса в городе Константиновка
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что АЗК был полностью уничтожен во время очередной атаки дронов.
"Это место стало знаковым для многих – здесь заправлялись военные перед заданиями и сюда возвращались после. Это был островок покоя в эпицентре опасности", — отметили в компании.
АЗК в Константиновке работал до последнего, несмотря на постоянные обстрелы авиабомбами и ракетами. В компании подчеркивают: самое главное, что персонал остался жив.
Напомним, в Донецкой области военные продали более 1000 литров горючего, предназначенного для выполнения боевых задач.
В Донецкой области россияне ударили "Шахедом" по пятиэтажке: ранены женщина с сыномВсе новости »
30 мая 2025, 09:27В Донецкой области будут судить руководителя ГСЧС, который разрешил подчиненному заниматься собственным СТО вместо службы
29 мая 2025, 13:04На Донетчине задержали агентов ФСБ, которые наводили ракетно-бомбовые удары по Константиновке
28 мая 2025, 12:15
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
Оккупанты атаковали с дрона гражданский автомобиль на Херсонщине
30 мая 2025, 18:43Синоптики рассказали, какая погода будет на выходных
30 мая 2025, 18:33Во Львове презентовали обновленный проект Мемориального комплекса для военных захоронений
30 мая 2025, 17:52Во Львове задержали организатора схемы для "путешествий" уклонистов
30 мая 2025, 17:50Отрезали голову и руки: в Киеве осудили мужчин, похитивших и убивших отца должника
30 мая 2025, 17:45В Украине больше не будут продлевать сроки прохождения ВВК для ограниченно пригодных
30 мая 2025, 16:59"Позвонили из банка": пенсионер из Житомирской области перечислил аферистам более 40 тысяч
30 мая 2025, 16:52Пограничники Львовщины получили дроны и оборудование более чем на миллион гривен
30 мая 2025, 16:48В Донецкой области военные продали более 1000 л горючего, предназначенного для выполнения боевых задач
30 мая 2025, 16:31
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Все блоги »