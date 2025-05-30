В Константиновке Донецкой области россияне уничтожили последний АЗК ОККО

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Сеть ОККО сообщила о потере своего последнего автозаправочного комплекса в городе Константиновка

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что АЗК был полностью уничтожен во время очередной атаки дронов.

"Это место стало знаковым для многих – здесь заправлялись военные перед заданиями и сюда возвращались после. Это был островок покоя в эпицентре опасности", — отметили в компании.

АЗК в Константиновке работал до последнего, несмотря на постоянные обстрелы авиабомбами и ракетами. В компании подчеркивают: самое главное, что персонал остался жив.

Напомним, в Донецкой области военные продали более 1000 литров горючего, предназначенного для выполнения боевых задач.