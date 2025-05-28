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28 мая 2025, 15:47

Российский дрон ударил по заправке в Донецкой области

28 мая 2025, 15:47
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фото: ГСЧС
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В ночь на 28 мая российские войска FPV-дроном ударили по городу Константиновка Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Донецкой области.

В результате была повреждена АЗС. Обошлось без пострадавших.

В пресс-службе ГСЧС в Донецкой области отметили, что в результате удара загорелся резервуар с газом.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Напомним, в Донецкой области задержали российского корректировщика , который готовил координаты для обстрелов Константиновки.

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