Российский дрон ударил по заправке в Донецкой области

фото: ГСЧС

В ночь на 28 мая российские войска FPV-дроном ударили по городу Константиновка Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Донецкой области.

В результате была повреждена АЗС. Обошлось без пострадавших.

В пресс-службе ГСЧС в Донецкой области отметили, что в результате удара загорелся резервуар с газом.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Напомним, в Донецкой области задержали российского корректировщика , который готовил координаты для обстрелов Константиновки.