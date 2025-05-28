фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала агентурную сеть ФСБ в прифронтовой Константиновке Донецкой области. Четверым предателям, корректировавшим ракетно-бомбовые удары РФ по городу, грозит пожизненное заключение

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

В состав вражеской ячейки входили четверо жителей Константиновки. По данным следствия, все агенты ФСБ действовали порознь, но имели одного общего куратора. Их основной задачей был сбор координат, по которым размещаются подразделения Сил обороны.

Среди задержанных — 35-летний ИТ-специалист, под видом настройки интернета выпрашивал у клиентов информацию о местах базирования украинских войск.

Еще трое фигурантов — 23-летний грузчик с местного рынка и двое безработных, которые обходили город и фиксировали расположение нужных объектов.

По материалам дела, все агенты были завербованы через Telegram-каналы по поиску "легких заработков". Предатели готовили "отчеты", в которых обозначали потенциальные цели на гугл-картах и ​​добавляли в скриншот детальное описание местности.

СБУ разоблачила агентурную группу и задержала всех ее участников. У фигурантов изъяли мобильные телефоны с подтверждениями работы на ФСБ. Следователи сообщили задержанным о подозрении.

"Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях контрразведка СБУ и Нацполиция нейтрализовали агентурную сеть российских спецслужб, корректировавшую авиаудары россиян по восточным, южным и западным областям Украины.