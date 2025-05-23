Армія РФ вдарила по залізниці на Буковині: наслідки атаки
Сьогодні російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Чернівецькій області. Через обстріли є пошкодження
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укрзалізницю".
"Внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура, жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рух поїздів продовжується.
Нагадаємо, у четвер, 22 травня, російська армія завдала ракетного удару по Кіровоградщині.
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