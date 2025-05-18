Дронщики "Мести" уничтожили технику и пехоту россиян в Донецкой области
В Донецкой области воины бригады "Месть" уничтожили технику и живую силу российских захватчиков. Для поражения бойцы применили ударные беспилотники
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"На днях дронщики подразделения, во время разведывательных полетов, обнаружили вражеские позиции на Донецком направлении. В результате были уничтожены бронемашина и десяток оккупантов", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее подразделение "Феникс" показало, как уничтожило российскую пехоту и технику.
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