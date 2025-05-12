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12 травня 2025, 02:45

Підрозділ "Фенікс" знищив російську піхоту та техніку: відео

12 травня 2025, 02:45
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фото: ДПСУ
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На найгарячіших напрямках фронту воїни підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" продовжують нищити піхоту, техніки та озброєння російських окупантів

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Знищено кілька "буханок", "Урал", бензовози, бронемашину, антени зв'язку й міномет ворога. "Фенікс" у небі, отже буде палати", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше бригада "Помста" знищила ППО, танки та САУ ворога на Куп’янському напрямку.

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