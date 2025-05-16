48 ударов в сутки: на Донетчине спасатели ликвидируют последствия масштабных обстрелов
За последние сутки российские войска совершили 48 обстрелов по населенным пунктам Донецкой области
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Под огнем оказались жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и административные здания. Во многих местах возникли пожары.
- В селе Рай-Александровка Краматорского района загорелась кровля одного из зданий на территории местного предприятия.
- В селе Шандриголово враг обстрелял местную амбулаторию, вызвав пожар.
- В Славянске под обстрел попала промышленная зона.
- В Дружковке спасатели ликвидировали возгорание мусора в жилом секторе, вызванное вражеским обстрелом.
ГСЧС и экстренные службы продолжают работать на местах в условиях постоянной угрозы новых атак.
Напомним, в населенных пунктах Донецкой области, где продолжается принудительная эвакуация детей, до сих пор остаются 200 детей.
Ранее сообщалось, что в ночь на 16 мая РФ запустила по Украине 112 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 73 вражеских БПЛА, еще 36 — локационно потеряны.
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