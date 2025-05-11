Росія запустила по Україні понад 100 ударних дронів: як відпрацювала ППО
У ніч на 11 травня російська армія запустила по Україні 108 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 60 ворожих дронів, ще 41 — локаційно втрачені
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
За попередніми даними, противник запустив дрони з напрямків — Брянськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Приморськ — ТОТ Запорізької області, Гвардійське – ТОТ Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 09:30 військові підтвердили збиття 60 ударних БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) на Сході, Півночі, Півдні та в центрі країни. 41 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).
"Внаслідок ворожої атаки постраждала Сумщина", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 11 травня на Миколаївщині активно працювала ППО, яка знищила сім російських ударних БпЛА типу "Shahed 131/136".