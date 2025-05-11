Окупанти атакували Київщину дронами: постраждала людина, пошкоджені будинки

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Вранці 11 травня армія РФ атакувала Київщину ударними БпЛА. В області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі

Про це повідомляє RegioNews із посланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Через авіаналіт дронів пошкоджений дачний будинок на Броварщині.

"У Броварському районі внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік 1954 року народження. Людина отримала гостру реакцію на стрес, знаходиться у шоковому стані. Вся необхідна медична допомога надається на місці", — йдеться в повідомленні.

Також, через атаку п’ять приватних будинків пошкоджені в Обухівському районі.

Нагадаємо, вранці 11 травня на Миколаївщині активно працювала ППО, яка знищила сім російських ударних БпЛА типу "Shahed 131/136".