Російський удар по Костянтинівці: з-під завалів дістали тіло жінки
У Костянтинівці Донецької області завершили розбір завалів багатоповерхівки, зруйнованої внаслідок авіаудару РФ
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що майже дві доби тривали аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці частково зруйнованої дев'ятиповерхівки.
Сьогодні, 9 травня, рятувальники завершили операцію: з-під завалів дістали тіло загиблої жінки.
Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 14 осіб отримали поранення.
Усього було розібрано 402 тонни зруйнованих конструкцій.
Нагадаємо, в середу, 7 травня, близько 22:50, російські війська здійснили удар по Костянтинівці Донецької області, використавши авіаційну бомбу "ФАБ-250".Один зі снарядів влучив у багатоквартирний будинок — було зруйновано частину конструкцій під’їзду з 9-го по 1-й поверх.