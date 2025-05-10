Обстрелы Константиновки: горели жилые дома, есть пострадавший
Накануне российские оккупанты нанесли очередной удар по Константиновке, один человек получил ранения, вспыхнули пожары
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что в центре города загорелась пятиэтажка. Спасатели потушили огонь.
В другом районе – еще один пожар 2-этажного жилого дома. Из-за повторных вражеских обстрелов пожарным пришлось временно прекратить работы, рискуя собственной жизнью.
Около полуночи российская армия снова нанесла удары по частному сектору. Вспыхнул жилой дом и четыре хозяйственных постройки.
Возгорание удалось ликвидировать.
Напомним, в Константиновке Донецкой области завершили разбор завалов многоэтажки, разрушенной в результате авиаудара РФ. Из-под завалов спасатели достали тело погибшей женщины.