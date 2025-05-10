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10 травня 2025, 10:45

Росіяни атакували Сумщину: 150 обстрілів, троє загиблих та четверо поранених

10 травня 2025, 10:45
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 150 обстрілів по 32 населених пунктах у 15 громадах

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів загинуло троє людей.

Так, через удари КАБів по Річківській громаді загинула місцева мешканка 1961 р.н, у Новослобідській громаді – жителька 1940 р.н. Ще один цивільний мешканець 1967 р.н. загинув у Білопільській громаді раніше.

Крім того, четверо людей поранено: по одному у Шосткинській та Буринській громадах та двоє у Новослобідській громаді.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіабомби, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА.

Також окупанти здійснили обстріли з РСЗВ "Смерч" та застосували удар із гелікоптера ракетами типу НАР.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Річківській громаді пошкоджено 6 приватних житлових будинків;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлові споруди;
  • у Новослобідській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Білопільській громаді пошкоджено магазин, 17 приватних житлових будинки, 10 господарчих споруд, об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Дружбівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Повітряна тривога в області тривала 12 годин 30 хвилин.

Нагадаємо, попри оголошене кількаденне перемир'я упродовж минулої доби армія РФ завдала 284 удари по 13 населених пунктах Запорізької області.

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обстріли загиблі Сумська область атака російська армія поранені цивільна інфраструктура
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