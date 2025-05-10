Окупанти завдали 284 удари по Запорізькій області: троє поранених

фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби армія РФ завдала 284 удари по 13 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак поранено троє людей.

Також надійшло 10 повідомлень про руйнування та пошкодження квартир, приватних будинків та іншого майна.

Як зазначив Федоров, протягом доби 170 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Біленьке, Новояковлівку, Новобойківське, Магдалинівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

Ще 3 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки та Новодарівку.

Окрім того, 111 артобстрілів завдано по території Кам'янського, Павлівки, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Нагадаємо, в суботу, 10 травня, в Херсоні російські війська атакували з дрона мирного жителя. Чоловік загинув.