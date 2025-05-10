11:06  10 травня
У Бучі 14-річну школярку вразило струмом на даху потяга
21:54  09 травня
Посольство США попередило жителів Києва про можливу масштабну повітряну атаку
15:47  09 травня
Вихідні в Україні будуть дощовими та прохолодними
UA | RU
UA | RU
10 травня 2025, 09:26

Окупанти завдали 284 удари по Запорізькій області: троє поранених

10 травня 2025, 09:26
Читайте также на русском языке
фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

Упродовж минулої доби армія РФ завдала 284 удари по 13 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак поранено троє людей.

Також надійшло 10 повідомлень про руйнування та пошкодження квартир, приватних будинків та іншого майна.

Як зазначив Федоров, протягом доби 170 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Біленьке, Новояковлівку, Новобойківське, Магдалинівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

Ще 3 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки та Новодарівку.

Окрім того, 111 артобстрілів завдано по території Кам'янського, Павлівки, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Нагадаємо, в суботу, 10 травня, в Херсоні російські війська атакували з дрона мирного жителя. Чоловік загинув.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запорізька область БПЛА атака російська армія цивільні РСЗВ Град цивільна інфраструктура
Росіяни обстріляли село на Сумщині, є жертви
09 травня 2025, 20:27
На Запоріжжі дрон поцілив у цивільне авто: є постраждалі
09 травня 2025, 14:15
"Іскандери" та Х-101: скільки ракет щороку випускає Росія
09 травня 2025, 12:36
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
Трагедія на Полтавщині: через вибух боєприпасу загинув чоловік
10 травня 2025, 12:56
Онлайн-казино і спецслужби: розслідування УП спричинило кадрові зміни в СБУ
10 травня 2025, 12:20
Обстріли Костянтинівки: горіли житлові будинки, є постраждалий
10 травня 2025, 11:34
У Бучі 14-річну школярку вразило струмом на даху потяга
10 травня 2025, 11:06
Росіяни атакували Сумщину: 150 обстрілів, троє загиблих та четверо поранених
10 травня 2025, 10:45
У Генштабі розповіли, скільки окупантів знищили за добу
10 травня 2025, 10:10
До Києва прибули європейські лідери: хто приїхав і що обговорюватимуть
10 травня 2025, 09:38
У Херсоні російський дрон вбив цивільного чоловіка
10 травня 2025, 09:10
Євробачення-2025: де українці зможуть дивитися та вболівати за своїх
09 травня 2025, 23:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Тарас Загородній
Юрій Бутусов
Всі блоги »