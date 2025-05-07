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07 мая 2025, 08:55

Россия продолжает убивать мирных жителей Донбасса: 4 погибших и 10 раненых

07 мая 2025, 08:55
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фото: Новынарня
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Российская армия за прошедшие сутки, 6 мая, убила четырех жителей Донецкой области, еще 10 человек получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews .

По его словам, за сутки россияне убили 4 жителей Донбасса: в Краматорске, Полтавке, Яблоновке и Софиевке.

Еще 10 человек в области за сутки получили ранения.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области (3196 погибших и 7065 раненых) подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, накануне армия РФ нанесла удар по Краматорску, один человек погиб, еще двое ранены.

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