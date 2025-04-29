На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію: кого стосується

фото: Armyinform

Про це повідомила Межівська селищно-територіальна громада, передає RegioNews.

Відповідне розпорядження від 25 квітня 2025 року підписав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Мова йде про жителів сіл Колона Межова, Новопідгородне, Райполе та Сухарева Балка.

Евакуація відбуватиметься за попереднім погодженням дати і часу виїзду, з обов'язковою реєстрацією у збірному пункті селища Межова.

Людей закликають заздалегідь підготувати необхідні речі: документи, гроші, картки, ліки, їжу та воду на кілька днів, телефон із зарядним пристроєм, теплий одяг та інші важливі речі.

Нагадаємо, в ніч на 29 квітня російська армія знову масовано спрямувала на Дніпропетровську область безпілотники. Сили ППО знищили 7 БпЛА.

Окрім того, сьогодні вранці окупанти вдарили по рятувальниках у Нікополі, коли ті гасили пожежу, спричинену попереднім ворожим обстрілом.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російська армія атакувала Україну 100-та ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів.