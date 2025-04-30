З Донеччини евакуювали ще 59 людей: серед них діти та маломобільні громадяни

фото: Донецька ОВА

Протягом минулої доби з Донеччини до більш безпечних регіонів України евакуювали 59 осіб

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, серед евакуйованих — мешканці Покровської, Костянтинівської, Комарської, Часовоярської, Торецької, Дружківської та Краматорської громад.

Зокрема, 15 маломобільних громадян перевезли до спеціалізованих установ у Вінницькій та Хмельницькій областях. Ще 6 осіб — разом із супроводжуючими — евакуювали до Одеської області.

Також 10 людей, серед яких 5 дітей, доправили до шелтера у Львівській області. Решту евакуйованих доставили безкоштовно до рідних у безпечні регіони України.

Нагадаємо, російські війська окупували Суху Балку неподалік селища Нью-Йорк на Донеччині.

Раніше у Центрі національно спротиву повідомили, що на тимчасово окупованій частині Донбасу російські окупанти масово зливають шахтні води, каналізаційні стоки та промислові відходи у водойми.