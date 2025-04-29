Фото: Укрпочта

Укрпочта закроет отделения в Донецкой области. Однако некоторые все еще будут работать там, где относительно безопаснее

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, передает RegioNews.

По словам Игоря Смилянского, Укрпочта вынуждена закрыть некоторые отделения в Константиновке. Он отметил, что некоторые отделения все еще остаются там несмотря ни на что, но в тех районах, где относительно безопаснее. Смелянский также добавил, что выплата пенсий и соцпомощи уже завершена.

"Мы приняли решение временно закрыть отделения в тех районах, которые либо пострадали, либо подвергаются обстрелам. Однако мы ждем вас в других отделениях города, где относительно безопаснее", - написал гендиректор Укрпочты.

Напомним, что 8 апреля в Доброполе Донецкой области россияне нанесли удар по отделению Укрпочты. Рядом со зданием ударили два беспилотника.