Из-за российских бомбардировок Донетчины 4 гражданских погибли и 17 ранены

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Белицкое, Доброполье, Константиновка, Лиман, Родинское, Северск, поселки Новоэкономическое, Алексеево-Дружковка, села Дробышево, Заря, Иванополье, Криворожье, Никоновровка, Нововодяное и Сергеевка.

"Разрушения получили 69 гражданских объектов, из них 40 — жилых домов", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки:

В Новоэкономическом россияне убили человека, еще четырех ранили. Повреждены два автомобиля.

По Константиновке оккупанты нанесли 10 ударов, из них девять авиаударов — убили двух гражданских лиц, еще семерых ранили. Разрушения получили два многоквартирных и 20 частных домов, админздание, пять транспортных средств, шесть нежилых помещений.

На Зорю враг сбросил три авиабомбы "КАБ-250" — погиб человек, еще один травмировался, повреждено 11 домов.

В Никоноровке армия РФ ударом FPV-дрона ранила четырех гражданских лиц, повредила автомобиль.

В результате артиллерийских обстрелов травмирован человек в Северске, разрушен частный дом.

В Сергеевке Покровского района в результате авиаудара бомбой "КАБ-250" повреждены магазин, медучреждение, дом культуры, нежилые помещения.

По Родинскому ударили три вражеских дрона — пострадали частный дом, объект инфраструктуры, автомобиль.

На Алексеево-Дружковку враг сбросил три бомбы "КАБ-250" — повредил дом, предприятие, автомобиль.