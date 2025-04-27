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27 апреля 2025, 14:20

Из-за российских бомбардировок Донетчины 4 гражданских погибли и 17 ранены

27 апреля 2025, 14:20
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фото: Нацполиция
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В субботу, 26 апреля, российские оккупационные войска нанесли 3077 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибли четыре человека, еще 17 гражданских пострадали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Белицкое, Доброполье, Константиновка, Лиман, Родинское, Северск, поселки Новоэкономическое, Алексеево-Дружковка, села Дробышево, Заря, Иванополье, Криворожье, Никоновровка, Нововодяное и Сергеевка.

"Разрушения получили 69 гражданских объектов, из них 40 — жилых домов", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки:

  • В Новоэкономическом россияне убили человека, еще четырех ранили. Повреждены два автомобиля.
  • По Константиновке оккупанты нанесли 10 ударов, из них девять авиаударов — убили двух гражданских лиц, еще семерых ранили. Разрушения получили два многоквартирных и 20 частных домов, админздание, пять транспортных средств, шесть нежилых помещений.
  • На Зорю враг сбросил три авиабомбы "КАБ-250" — погиб человек, еще один травмировался, повреждено 11 домов.
  • В Никоноровке армия РФ ударом FPV-дрона ранила четырех гражданских лиц, повредила автомобиль.
  • В результате артиллерийских обстрелов травмирован человек в Северске, разрушен частный дом.
  • В Сергеевке Покровского района в результате авиаудара бомбой "КАБ-250" повреждены магазин, медучреждение, дом культуры, нежилые помещения.
  • По Родинскому ударили три вражеских дрона — пострадали частный дом, объект инфраструктуры, автомобиль.
  • На Алексеево-Дружковку враг сбросил три бомбы "КАБ-250" — повредил дом, предприятие, автомобиль.
  • В селе Дробышево в результате обстрела из РСЗО "Смерч" разрушены два частных дома.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, вчера россияне сбросили три авиабомба на Константиновку. В результате атаки погиб мужчина, еще двое местных жителей получили тяжелые ранения.

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РФ война обстрелы погибшие оккупанты Донецкая область пострадавшие авиаудар КАБ ФАБ Донетчина
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