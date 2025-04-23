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23 квітня 2025, 18:40

Стало відомо, скільки дітей залишаються в зоні активних бойових дій на Донеччині

23 квітня 2025, 18:40
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фото: ілюстративне
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В Донецькій області у зоні активних бойових дій перебувають 193 дитини

Про це на онлайн-брифінгу повідомила в.о. начальника служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"На території активних бойових дій на сьогодні залишаються 193 дитини: у Лиманській міській територіальній громаді - 188 дітей, у Торецькій міській територіальній громаді - п’ять дітей", - повідомила вона.

Загалом на підконтрольній території Донеччини у зонах активних бойових дій залишаються понад 28 тисяч осіб.

Наразі у зоні активних бойових дій перебувають Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Очеретинська, Новоселівська та Удачненська громади.

Нагадаємо, власник підприємства на Донеччині завдав державі понад 2 млрд грн збитків.

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