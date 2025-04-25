Пограничники показали, как уничтожают оккупантов в Донецкой области
На Донетчине пограничники подразделения беспилотных авиационных систем Феникс бригады Месть все чаще фиксируют россиян, которые передвигаются на мотоциклах или квадроциклах
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Кадры из воздуха демонстрируют: в гонке мототехники против БПЛА последние имеют преимущество. Колесная техника врага проигрывает, а мотоштурмовики упускают возможность продолжать движение — даже в пешем порядке.
"Государственная пограничная служба Украины постоянно внедряет инновационные подходы по противодействию внешней агрессии и активно развивает подразделения беспилотных авиационных систем", - говорится в сообщении.
Раньше мы писали, сколько детей остаются в зоне активных боевых действий в Донецкой области.
На Донетчине задержали информатора ФСБ, который наводил удары оккупантов по ВСУВсе новости »
25 апреля 2025, 13:55В Донецкой области россияне сбросили авиабомбу на жилой дом: погибли отец с сыном
25 апреля 2025, 10:25
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
Девушку из Запорожья внесли в Резерв+ как военнообязанного мужчину
25 апреля 2025, 19:45В Винницкой области врачи могут сесть на 9 лет, за то что помогли депутату выехать за границу
25 апреля 2025, 19:35В Ивано-Франковской области загорелся жилой дом: есть погибший
25 апреля 2025, 18:55Трамп и Зеленский могут встретиться завтра в Риме - СМИ
25 апреля 2025, 18:37На Закарпатье пограничники задержали злоумышленников, которые за 3000 долларов переправляли мужчину в Венгрию
25 апреля 2025, 18:29СБУ "на горячем" задержали предательницу, корректировавшую удары РФ по Киевщине
25 апреля 2025, 17:57На Прикарпатье задержали вора, который обокрал своего бывшего арендодателя
25 апреля 2025, 17:48Когда закончится война в Украине: МВФ обновил свой прогноз
25 апреля 2025, 17:40"Слили" 35 тонн дизтоплива: на Полтавщине раскрыли масштабную аферу на железной дороге
25 апреля 2025, 17:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?