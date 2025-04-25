Пограничники показали, как уничтожают оккупантов в Донецкой области

фото: ГПСУ

На Донетчине пограничники подразделения беспилотных авиационных систем Феникс бригады Месть все чаще фиксируют россиян, которые передвигаются на мотоциклах или квадроциклах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Кадры из воздуха демонстрируют: в гонке мототехники против БПЛА последние имеют преимущество. Колесная техника врага проигрывает, а мотоштурмовики упускают возможность продолжать движение — даже в пешем порядке.

"Государственная пограничная служба Украины постоянно внедряет инновационные подходы по противодействию внешней агрессии и активно развивает подразделения беспилотных авиационных систем", - говорится в сообщении.

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