У Маріуполі зафіксували спалах ботулізму

фото: ЦНС

У тимчасово захопленому росіянами Маріуполі зафіксували спалах ботулізму. Люди отруїлися рибою зі стихійних ринків і нелегальних точок продажу

Про це повідомив Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Зазначається, що через окупацію ситуація з харчовими продуктами в Маріуполі — неконтрольована.

Наразі торгівля в місті повністю вийшла з-під нагляду через зруйновану інфраструктуру, відсутність санітарного контролю та медичного забезпечення.

"Маріупольці залишені виживати без вибору і без захисту. За це — буде відповідальність", – запевнили у ЦНС.

Нагадаємо, раніше у тимчасово захопленому росіянами Маріуполі виявили спалах пташиного грипу.