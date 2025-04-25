У Маріуполі зафіксували спалах ботулізму
У тимчасово захопленому росіянами Маріуполі зафіксували спалах ботулізму. Люди отруїлися рибою зі стихійних ринків і нелегальних точок продажу
Про це повідомив Центр національного спротиву, передає RegioNews.
Зазначається, що через окупацію ситуація з харчовими продуктами в Маріуполі — неконтрольована.
Наразі торгівля в місті повністю вийшла з-під нагляду через зруйновану інфраструктуру, відсутність санітарного контролю та медичного забезпечення.
"Маріупольці залишені виживати без вибору і без захисту. За це — буде відповідальність", – запевнили у ЦНС.
Нагадаємо, раніше у тимчасово захопленому росіянами Маріуполі виявили спалах пташиного грипу.
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