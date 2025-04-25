В Мариуполе зафиксировали вспышку ботулизма

фото: ЦНС

Во временно захваченном россиянами Мариуполе зафиксировали вспышку ботулизма. Люди отравились рыбой со стихийных рынков и нелегальных точек продаж

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

Отмечается, что из-за оккупации ситуация с пищевыми продуктами в Мариуполе неконтролируема.

В настоящее время торговля в городе полностью вышла из-под надзора из-за разрушенной инфраструктуры, отсутствия санитарного контроля и медицинского обеспечения.

"Мариупольцы оставлены выживать без выбора и без защиты. За это будет ответственность", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее во временно захваченном россиянами Мариуполе обнаружили вспышку птичьего гриппа.